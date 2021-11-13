Трое несовершеннолетних пострадали в столкновении BMW и Honda под Самарой

Трое несовершеннолетних пострадали в аварии под Самарой. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу вечером, 13 ноября, два легковых автомобиля столкнулись на трассе Урал-Сызрань, в аварии пострадали семь человек, в том числе, трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла примерно в 20:30. По предварительным данным, Honda при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с BMW. От удара оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате аварии пострадали два водителя, а также пятеро пассажиров BMW, среди которых трое несовершеннолетних.

На место аварии работают сотрудники полиции, по факту случившегося проводится проверка.