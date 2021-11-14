Молодой парень под Самарой угнал машину священника около храма и врезался в столб

Пьяный молодой человек угнал машину священника и разбил ее о столб. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Большечерниговском районе Самарской области молодой парень угнал машину священника, припаркованную около храма, после чего врезался на ней в столб. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали правоохранители, ЧП произошло в октябре. Тревожный сигнал поступил из поселка Глушицкий. Священник местного храма Серафима Саровского пожаловался полиции, что у него угнали автомобиль «Лада Гранта».

- Я завел его, чтобы он прогревался, оставил ключи в замке зажигания и отошел в храм, - рассказал священник. – А когда вернулся, машины на месте уже не было.

Правоохранители сразу приступили к розыскам. И вскоре обнаружили похожее авто, врезавшееся в столб. От автомобиля уходил молодой человек. Его задержали.

20-летний местный житель не стал отпираться и признался, что действительно взял автомобиль священника. Мол, устал идти пешком и решил на нем доехать до дома, но по дороге заснул и врезался в столб. Однако полицейские заподозрили, что парень нетрезв. Медосвидетельствование подтвердило это предположение.

Теперь молодому человеку грозят санкции за угон и управление автомобилем в нетрезвом виде – штраф до 120 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы до пяти лет.