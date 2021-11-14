Автомобилисты в Самаре пожаловались на перекресток Ново-Вокзальной и Ставропольской

Водители просят установить на перекрестке дополнительные знаки. Фото: соцсети

Автомобилисты в Самаре пожаловались на перекресток улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской. Жалобу они опубликовали в соцсети.

Водители попросили городские власти изменить порядок движения на перекрестке. По словам автомобилистов, проблема в изменении числа полос на Ново-Вокзальной с трех на две до и после пересечения со Ставропольской.

- Желающие проскочить из правого ряда прямо приезжают в борт двигающихся прямо из второго, - объясняют проблему автомобилисты. - Три ряда в два – это и так неизбежный конфликт, а тут еще изгиб дороги.

Водители попросили сделать установить на перекрестке знак движения по полосам, чтобы из правого ряда можно было поворачивать только направо. Однако не нашли понимания у городских властей.

- В настоящее время изменение на перекрестке не планируется, - прокомментировали в департаменте транспорта.