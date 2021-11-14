На распродаже 11 ноября самарцы потратили 134 млн рублей. Что покупали?

Закупаться онлайн оказалось выгодно

134 млн рублей потратили самарцы в первый день распродажи 11 ноября 2021 года, покупая товары у продавцов на Озоне. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Как подсчитали аналитики, это в 5,3 раза больше, чем в прошлом году. А заказов жители области совершили в шесть раз больше.

- Быстрее всего рос спрос на ювелирные украшения, товары для туризма, охоты и рыбалки, бытовую технику, игры и консоли. Самыми популярными товарами у жителей региона стали пятилитровый гель для стирки, тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и ежедневник, - рассказали в пресс-службе.

Самый большой заказ в регионе сделал человек, заказавший за один раз 100 акционных товаров, на этот заказ пользователь потратил 63 тысячи рублей.

В этой распродаже принимали участие и самарские продавцы - из Самарской области их было более 600. На поддержку и продвижение товаров в период акции маркетплейс потратил 2 млрд рублей.