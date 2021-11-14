Видеоблогер показал наполовину готовый путепровод новой развязки у Фрунзенского моста в Самаре 14 ноября 2021 года

Половина путепровода над железной дорогой уже готова. Фото: скрин видео

Видеоблогер Евгений Щекин показал наполовину готовый путепровод новой развязки у Фрунзенского моста в Самаре. Новое видео блогер выложил 14 ноября 2021 года.

На записи видно, что рабочие уже полностью закончили работы на одной половине путепровода через железную дорогу. Напомним, этот путепровод проходит над железной дорогой и входит в состав новой развязки второй очереди Фрунзенского (Самарского) моста. Одновременно с ним сейчас активно строятся транспортные развязки на пересечении Кряжского и Новокуйбышевского шоссе, улиц Уральской и Утевской, а также на пересечении Пугачевского тракта, Стромиловского шоссе и улицы Грозненской.

Также недавно рабочие начали надвижку пролета второй части путепровода, сейчас работы в самом разгаре. Ранее врасти уже сообщали, что предполагают завершить работы по строительству путепровода к концу 2021 года.