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Общество14 ноября 2021 18:09

В Самаре на отремонтированной улице Вольской в 2021 году появились островки безопасности

Городские власти отчитались об итогах сезона ремонта дорог
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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На улице появились островки безопасности. Фото: администрация г.р.Самара

На улице появились островки безопасности. Фото: администрация г.р.Самара

В Самаре на отремонтированной в 2021 году улице Вольской появились островки безопасности. Об итогам ремонтного сезона отчитались городские власти.

Как сообщили в мэрии дорогу, на которой в том числе находится городская больница №2 им.Семашко, обновили методом больших карт. В результате исчезли выбоины на проезжей части, увеличилось число парковочных карманов для посетителей больницы

А на пересечении улиц Вольской и Калинина были устроены дополнительные островки безопасности для пешеходов. Они исключают возможность разворота автомобилей на пешеходном переходе и разделяют разнонаправленные транспортные потоки.

Всего за 2021 год большими картами отремонтировали 57 самарских дорог.