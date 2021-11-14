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Общество14 ноября 2021 18:26

Житель Самары пожаловался, что ребенка с пирожком выгнали из пекарни на холод 14 ноября 2021 года

Но многие заступились за пекарню, указав, что в противном случае заведению мог грозить крупный штраф
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Самарца возмутило поведение продавцов пекарни. Фото: Александр Бухтияров

Самарца возмутило поведение продавцов пекарни. Фото: Александр Бухтияров

Житель Самары 14 ноября 2021 года пожаловался в социальных сетях, что ребенка из-за коронавирусных ограничений выгнали из пекарни, не позволив съесть купленный пирожок внутри. Вместо этого ребенку пришлось съесть его на улице.

- Так ребенок в безопасности - на ветру, на ледяной лавке, - возмущается самарец Александр.

Некоторые комментаторы поддержали автора поста, заявив, что ненавидят, когда обижают детей.

Однако другие горожане заступились за пекарню, указав, то в случае нарушений заведению пришлось бы заплатить крупный штраф, а съесть пирожок ребенок вполне мог бы и дома.

- Всем известно же, что общепит работает только на вынос. Никто из-за чужого ребенка, которому покушать приперло, не будет под штраф тысяч на 300 подставляться, - отмечают комментаторы.

А вы что думаете о ситуации?

Обсудим в комментариях.