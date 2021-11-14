«Крылья Советов» разгромили «Химки» в контрольном матче 14 ноября 2021 года

Самарцы всухую обыграли подмосковную команду. Фото: ФК "КС"

Самарские «Крылья Советов» всухую разгромили подмосковные «Химки» в контрольном матче 14 ноября 2021 года. Счет матча составил 0:4 в пользу волжан.

Игра проходила в Новогорске. Во время всего товарищеского матча самаркая команда уверенно лидировала. Уже в первом тайме «Крыльям» удалсь выйти вперед – гол забил Данил Липовой.

Во втором тайме «Химкам» так ни разу не удалось забить мяч в ворота самарцев. Зато волжане сумели еще трижды поразить ворота противника. Еще один мяч забил Данил Липовой. Еще два мяча на счету Дмитрия Цыпченко и Никиты Чернова.

Теперь команде предстоит возвращение в Самару и подготовка к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ. Игра с «Уралом» пройдет на стадионе «Солидарность-Арена» 20 ноября.