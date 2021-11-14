Рестораторы Самары попросили Азарова открыть бары и кафе после 23.00 для посетителей с QR-кодами

Сейчас в заведения общепита можно попасть попасть только при предъявлении QR-кода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рестораторы Самары попросили губернатора Дмитрия Азарова открыть бары и кафе для посетителей с QR-кодами после 23.00. Открытое письмо в адрес главы региона появилось в соцсетях.

Сейчас в регионе действует запрет на работу заведений общепита с 23.00 до 06.00. Предприниматели обращают внимание властей: первая волна ограничений в 2020 году нанесла по этой отрасли серьезный удар, и бизнес от него до сих пор не оправился.

- Новая волна ограничений приведет к ещё более плачевным результатам, - говорится в обращении. – Хотя фактически рестораны, бары и кафе могут работать до 23.00, такой режим работы приведёт к полному оттоку посетителей и разорению наших заведений. Самарцы ходят в рестораны, бары вечером, после работы, и предпочитают находиться в них до 03.00ч. Введенные ограничения не удовлетворяют потребности наших гостей на отдых. И потребители предпочитают вообще отказаться от похода в ресторан, кафе, бар.

Рестораторы сетуют, что из-за ограничений вынуждены закрывать заведения и увольнять сотрудников. Также они говорят о возможном расцвете подпольных забегаловок.

В то же время владельцы ресторанов и баров уверяют, что готовы совместно с государством предпринять все разумные меры для предупреждения и профилактики распространения коронавируса. Бизнесмены просят власти разрешить им работать с 23.00 до 06.00 при условии допуска в заведения только посетителей с QR-кодами.

- Сотрудники заведений на 100% привиты, поэтому в кафе риск заболевания будет сведен на нет, - подчеркивают рестораторы..