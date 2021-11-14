Девочка-подросток разбилась при падении с крыши 12-этажки в Самаре 14 ноября

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером 14 ноября 2021 года произошло несчастье: девочка-подросток разбилась при падении с крыши 12-этажки. Как сообщают очевидцы в соцсетях, трагедия произошла в доме на ул.Советской Армии, 121.

По свидетельствам очевидцев, погибшей было всего 16 лет.

- Девочка не из нашего района, - пишут очевидцы. – Ее маму нашли, она была в шоке, когда тело дочери ритуалка увозила, не хотела ее отдавать.

В Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что по факту случившего уже проводится работа.

- Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в следкоме.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким погибшей.