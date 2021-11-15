Жителей Самары обеспокоил губернатор без шапки под снегопадом

Самарский губернатор вышел под снегопад без шапки

Жителей Самарской области обеспокоил губернатор Дмитрий Азаров, который без шапки сфотографировался на набережной Волги в снегопад 14 ноября 2021 года. Глава региона сделал фото со скульптурой "Бурлаки на Волге" и напомнил, что презентовал ее городу, когда уходил на работу в Совет Федерации, поставив ее на свои деньги. Также Дмитрий Азаров восхитился снежным и прекрасным вечером. Но внимательные подписчики тут же отреагировали, заметив, что губернатор забыл надеть шапку и стоит под снегом с непокрытой головой.

- Почему без шапки? Дмитрий Игоревич, о здоровье своем подумайте, берегите себя, - написали горожане. И напомнили, что вообще-то в регионе пандемия коронавируса, цифры не радуют. Не хотелось бы, чтобы статистику пополнил и глава региона.

Некоторые подписчики отсутствия шапки, впрочем, не заметили, зато восхитились и самой скульптурой, и красивым вечером.

Кстати, раньше губернатор относился к вопросу ношения шапок более ответственно. Многие умилялись, глядя на фотографию в инстаграме главы региона, где он надевает шапку на министра здравоохранения Армена Беняна на церемонии вручения ключей от автомобилей медикам. "На улице холодно, берегите себя и не забывайте носить шапки", - тогда написал губернатор.