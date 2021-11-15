У жительницы Тольятти в кармане загорелся телефон

Смартфон загорелся после удара при ДТП

В воскресенье, 14 ноября, на улице Баныкина в Тольятти произошло ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. Пострадала пассажирка, правда, не от удара, а от своего телефона. Об этом в фейсбуке сообщил глава Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

По словам спасателя, у женщины загорелся телефон, который находился в кармане куртки. Гаджет воспламенился от удара при ДТП. Пострадавшая получила ожог второй степени.

Что касается смартфона, то от него почти ничего не осталось. Он весь расплавился.