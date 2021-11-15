В Самарской области среди вакцинированных разыграют три квартиры и три машины

Шанс получить приз есть у всех, кто сделал прививку в период с 20 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 15 ноября 2021 года, в Самарской области стартовала викторина «Вакцинация – это жизнь!». Принять участие в ней смогут все, кто сделал прививку от коронавируса на территории региона с 24 сентября 2020-го по 20 декабря 2021 года.

Призовой фонд акции: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт по 4 тысячи рублей. Эти призы разыграют в прямом эфире в три этапа: 24 ноября, 8 и 22 декабря. В каждом из них выберут по тысяче номеров-победителей.

Тем, кто привился до 14 ноября 2021 года, нужно будет оставить заявку на сайте карты жителя Самарской области. Так, необходимо указать ФИО, адрес постоянной регистрации, номер телефона, дату рождения, СНИЛС, номер из сертификата о вакцинации; дать согласие на обработку данных; ответить на вопросы. Что касается тех, кто пройдет вакцинацию с 15 ноября по 20 декабря 2021 года, то им не придется заполнять заявку. Они попадут в списки участников викторины автоматически – при заполнении документов перед прививкой.

Отметим, самарцы, чьи номера станут победителями, в следующих розыгрышах участвовать не будут. А другие продолжат борьбу за призы. Подарки будут выдавать с 10 декабря 2021-го по 1 марта 2022 года в специальных центрах. В Самаре и Тольятти – постоянно действующие, в других муниципалитетах – выездные.