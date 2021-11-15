В Самаре строят девятиметровую пирамиду из золотых столбов в ноябре 2021 года

В Самаре появится необычный объект. Фото: скрин видео

В Самаре строят девятиметровую пирамиду из золотых столбов. Инсталляция должна появиться в микрорайоне «Кошелев-парк», недалеко от детского сада. Процесс строительства в ноябре 2021 года запечатлел с высоты самарский видеоблогер Александр Карягин.

На записи видно, что посреди пустой площадки возвышаются столбы золотого цвета, которые ярко блестят на солнце. Местные жители в соцсетях активно обсуждают необычный объект. Некоторые остряки предположили, что это портал для общения с иными цивилизациями. Но другие объясняют, что это будущая световая инсталляция.

- Она будет бить световыми лучами высоко в небо, - сообщают местные жители.

Как рассказали журналисту «КП-Самара» в Корпорации «Кошелев», пирамида станет частью арт-пространства, где смогут гулять жители микрорайона. В частности, рядом с ней планируется построить фонтан.

- В основании столбов уже сейчас установлены светодиоды, которые подсвечивают всю конструкцию, они могут менять цвет, - пояснили в Корпорации «Кошелев».

Завершить строительство арт-пространства предполагают в 2022 году.