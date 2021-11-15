Составлен список мест в Самаре с самыми низкими ценами на продукты

В Самаре провели мониторинг цен на товары первой необходимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проверили минимальные цены на товары первой необходимости. Мониторинг провели в сетевых и несетевых магазинах, а также на муниципальных ярмарках. По итогам в городской администрации рассказали, где можно приобрести самые дешевые продукты.

Так, килограмм баранины всего за 350 рублей можно купить на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского. Килограмм говядины за 250 рублей и свинины за 200 рублей – на «Ярмарках Самары» в поселке Мехзавод. Мясо курицы (охлажденное и замороженное) за 157,79 рубля килограмм – в «Магните» в Куйбышевском районе.

В «Перекрестке» в Красноглинском районе по низким ценам можно приобрести вермишель (34,75 руб./кг), муку (25 руб./кг), шлифованный рис (52,11 руб./кг), поваренную соль (8,9 руб./кг), хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки (33,16 руб./кг) и десяток куриных яиц (59,9 руб./кг). В «Пятерочке» в Кировском районе – гречневую крупу (81,1 руб./кг), белокочанную капусту (26,9 руб./кг), подсолнечное масло (84,99 руб./кг) и пшено (31,11 руб./кг).

В «Ашане» в Советском районе - репчатый лук (20,49 руб./кг), пастеризованное молоко 2,5-3,2% (41,09 руб./кг), пшеничную муку (25 руб./кг). В «Ленте» в Куйбышевском районе – картофель (29,89 руб./кг), морковь (20,89 руб./кг) и сахар-песок (47,99 руб./кг).

В «Магните» в Куйбышевском районе можно найти дешевую рыбу (112,5 руб./кг) и пшено (31,1 руб./кг). На «Ярмарках Самары» в поселке Мехзавод – сливочное масло (350 руб./кг) и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов (54 рубля за килограмм). На рынке «Шапито» в Кировском районе по низким ценам продают черный байховый чай – 120 рублей за килограмм, а на ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского – яблоки (45 руб./кг).