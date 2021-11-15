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Общество15 ноября 2021 10:37

В Самарской области пенсионер на «Гранте» опрокинулся в кювет

Мужчина не смог удержать машину на дороге
Алена ПРОВКИНА
Водителя увезли в ближайшую больницу

Водителя увезли в ближайшую больницу

Днем в воскресенье, 14 ноября, на трассе Обводная Самары – Нур – Спиридоновка в Волжском районе произошла авария. Пенсионер на автомобиле «Лада Гранта» вылетел с дороги в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 64-летний водитель, чей стаж вождения составляет 46 лет, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части. В результате машина съехала в поле и опрокинулась.

Пенсионер получил травмы. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.