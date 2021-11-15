В Самаре возле поселка Управленческий заметили пару лосей

Прогулку диких зверей засняли на камеру

В воскресенье, 14 ноября 2021 года, на трассе в сторону поселка Управленческий самарцы заметили двух лосей. Машина пронеслась мимо животных, но они так и остались стоять на месте, спокойно оглядываясь по сторонам.

Проезжающие мимо автомобилисты успели заснять прогулку зверей на камеру мобильного телефона. Пользователи социальных сетей удивились, что животные не напугались оживленной дороги. Несмотря на шум и музыку из машин, лосиная пара продолжила стоять на обочине.

Отметим, дикие животные уже не в первый раз забредают в Самару. К примеру, в районе стадиона «Солидарность Арена» местные жители неоднократно видели кабанов и лис. А в районе набережной реки Волги – косуль. Они нередко устраивают заплывы по реке.