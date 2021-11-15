В Самаре возобновили работы в долгострое на пересечении ул. Садовой и Вилоновской

Проблемную высотку планируют достроить до конца 2023 года Фото: скриншот с видео

В Самаре возобновилось строительство проблемной долевки на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Местный видеоблогер снял с воздуха, как сейчас выглядит площадка. Судя по всему, рабочие начали утеплять фасад здания.

По данным регионального министерства строительства, в настоящее время завершается строительство четвертой секции, а также идет обустройство опалубки лифтовой шахты и внутренних перегородок.

- Параллельно продолжается разработка проектной документации по 2-й и 3-й секциям. Получить заключение госэкспертизы планируется в феврале 2022 года, - отметили в ведомстве.

Напомним, возводить дом на пересечении улиц Садовой и Вилоновской начали в 2003 году. Застройщиком тогда выступало ЗАО ИСК «Средневолжскстрой». При этом у компании не было разрешения на строительство. В 2008-м работы на объекте встали. Причина – отсутствие финансирования. В этом году власти региона пообещали выделить средства из областного бюджета. Завершить возведение ЖК намерены до конца 2023 года.