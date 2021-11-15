Экс-главе Богатого дали условный срок за гибель 6-летнего мальчика

Суд приговорил чиновника полутора годам лишения свободы условно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд вынес приговор бывшему главе сельского поселения Богатое. Его признали виновным в служебном подлоге и в гибели ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

ЧП произошло 5 августа 2019 года в поселке Заливном. В тот день ветвь сухостойного дерева упала на 6-летнего мальчика. Ребенка с различными травмами увезли в больницу, однако врачам не удалось его спасти. Как выяснилось, до этого местные жители несколько раз обращались к главе сельского поселения и просили вырубить аварийные деревья. Однако тот проигнорировал их жалобы.

Чиновник озаботился спилом деревьев только после трагедии. В сентябре 2019 года он заключил с ИП контракт, согласно которому подрядчик должен был выполнять работу по письменной заявке заказчика. В ноябре глава поселения подписал акты приемки услуг, где были указаны ложные сведения о погрузке около 43 тонн спиленных деревьев. В итоге подрядчик получил деньги за неисполненные работы.

Этой осенью бывший глава Богатого оказался на скамье подсудимых. Служители Фемиды приговорили его 1,5 годам лишения свободы условно и на тот же срок запретили заниматься определенной деятельностью.