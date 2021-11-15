Жительница Тольятти попала в больницу после укуса бабушки

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье вечером, 14 ноября, в городскую больницу № 2 в Тольятти обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка поступила в медучреждение с поверхностной травмой предплечья.

- По предварительной информации, что ранение она получила дома. По месту жительства ее укусила бабушка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Врачи передали сведения о случившемся в полицию. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.