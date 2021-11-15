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Происшествия15 ноября 2021 13:53

Жительница Тольятти попала в больницу после укуса бабушки

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье вечером, 14 ноября, в городскую больницу № 2 в Тольятти обратилась 25-летняя местная жительница. Девушка поступила в медучреждение с поверхностной травмой предплечья.

- По предварительной информации, что ранение она получила дома. По месту жительства ее укусила бабушка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Врачи передали сведения о случившемся в полицию. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.