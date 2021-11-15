У Самарской области есть предпосылки выйти на плато по коронавирусу

За прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизация показателей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание регионального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора в Самарской области наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, а также наблюдается замедление темпов прироста заболевших коронавирусом.

- Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки, – акцентировал Дмитрий Азаров.

Напомним, по данным на 15 ноября 2021 года, коронавирус за сутки подтвердился в 1789 жителей Самарской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 158 628 случаев заболевания. За сутки скончались 29 пациентов с подтвержденным ковидом, всего зарегистрировано 5033 летальных случаев.