В Самарской области хотят усилить антиковидные меры в сфере услуг

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 1789 новых случаев заболеваний COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по брьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора в отдельных отраслях профессиональных групп заболеваемость пошла на спад, а вот в сфере услуг наблюдается значительное превышение показателей.

- Если по другим отраслям – офисные работники, торговля, промпредприятия – цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в 3-4 раза. Нужно усилить здесь меры, - акцентировал внимание губернатор.

Глава региона поставил главам муниципалитетов задачу сконцентрировать снимание на сфере услуг и еще раз разъяснить жителям о необходимости соблюдения санитарных норм. Также чиновники совместно с санитарными врачами должны выявить все уязвимые места, чтобы подправить ситуацию с заболеваемостью.