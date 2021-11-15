В Самаре пойдет под суд бывший сотрудник ФНС, который превышал полномочия и брал взятки

Сотрудник налоговой набрал почти 350 тысяч взяток и причин ущерб ФНС и государстве не менее 928 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование уголовного дела возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району Самары, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Как стали известно, с 2017 по 2020 год обвиняемый получал через посредника взятки за внесение в налоговую базу сведений об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога физическими лицами. За три года сотрудник налоговой незаконно получил 348 тысяч рублей.

Кроме того, в этот же период заместитель начальника вносил в налоговую базу недостоверные сведения об отсутствии задолженности по налоговым сборам в отношении шестерых граждан. Превышение должностных полномочий повлекло ущерб налоговому органу и государству не менее 928 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.