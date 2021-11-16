В Самарской области похолодает до -13 градусов и через день будет идти снег

В Самару приходит настоящая зимняя погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Самарской области. По прогнозу, погода в регионе будет носить неустойчивый характер, а через день будет идти снег.

Во вторник, 16 ноября 2021 года, в Самаре днем будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха составит -1…-3 градусов, на дорогах будет гололедица. В ночь на среду столбики термометров опустятся до -9 градусов.

17 ноября в Самарской области пойдет небольшой снег. Температура воздуха днем будет держаться в пределах +1…-4 градусов, а в ночь похолодает до -13.

В четверг, синоптики не обещают осадков. Днем температура воздуха составит +1…-4 градусов. На дорогах также будет гололедица.