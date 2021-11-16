Жители Самары пожаловались на состояние дороги на улице Пугачевской

Самарцы недовольны качеством дорог в городе Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Житель Самары опубликовал в социальных сетях видео, где запечатлено состояние дороги на улице Пугачевской. По словам горожанина, проезжая часть находится в ненадлежащем состоянии уже продолжительное время.

- Вся улица в проваленных колодцах, ямах, а где-то уже очень давно отсутствуют люки. Приглашаю ответственных проехать по Пугачевской на своих личных автомобилях, - пишет самарец.

Обращение горожанина не осталось незамеченным. В департаменте городского хозяйства Самары сообщили, что работы по ремонту автодороги малыми картами на улице Пугачевской планируется завершить до конца 2021 года.

Кроме того, на публикацию ответили и в компании РКС-Самара. Коммунальщики попросили точные адреса открытых люков, чтобы оперативно исправить ситуацию.