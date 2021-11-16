Открытие обновленного торгового центра LETOUT состоится 18 декабря 2021 года

ТРК «Московский» в Самаре поменяет название и формат в декабре 2021 года. В торговом центре откроются магазины-аутлеты и появится акватермальный комплекс. Об этом сообщили в холдинге «ГЛОБАЛ ВИЖН», которому принадлежит торговый комплекс. Холдингом владеет семья Сурковых, известных также своими ТЦ «АМБАР», «Гуд’Ок» и макрорайоном «АМГРАД».

После ребрендинга ТРК «Московский» сменит название на LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ. Открытие обновленного торгового центра состоится 18 декабря, в честь этого события продавцы обещают скидки до 70%.

- Формат «аутлета» был выбран исходя из современных запросов потребителей, - объяснили в холдинге. - LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ станет профессиональным аутлет-центром, он объединит как локальные, так и федеральные и международные бренды.

Из 154 тыс. кв. метров общей площади обновленного торгового центр 79 тыс. кв.м будут отведены под магазины с товарами разных категорий. Первые из них - Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-центр «Спортмастер» - встретят покупателей 18 декабря. Предполагается, что товары со скидками здесь можно будет купить круглый год, не дожидаясь сезонных распродаж.Еще раньше, 10 декабря откроется супермаркет «Перекресток».

Также в LETOUT в 2022 году откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс «Самарские термы». Продолжит работу и уже существующая развлекательная инфраструктура: океанариум, фитнес-центр, батутный парк, детский развлекательный комплекс, картинг и кинотеатр.