Владелец KIN-UP судится с Минстроем из-за высотки на берегу Волги в Самаре

Арбитражный суд пока не вынес решение по делу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владелец развлекательного комплекса KIN-UP – ООО «Самарский деловой центр» – подал иск против регионального министерства строительства. Предметом спора стала высотка на берегу Волги. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Речь идет о площадке на улице Лесной, 23 (дом 1) в Октябрьском районе Самары. В сентябре 2017 года Минстрой выдал ООО «СДЦ» разрешение на строительство там многоквартирных домов со встроенными гаражами. Недавно ведомство отказалось продлевать разрешение. Предприниматели обратились в суд с требованием признать такое решение незаконным и обязать чиновников устранить нарушение.

На заседании, которое прошло 19 октября, суд выслушал доводы сторон и решил привлечь к участию в деле третье лицо. Это ГК «Агентство по страхованию вкладов». Следующее заседание назначили на вторник, 16 ноября. Его результаты пока не известны.