В Самаре генеральный директор фирмы получил условный срок за поставку медтехники без лицензии

Оборудование без лицензии было поставлено в столицу. Фото: СУ СКР по Самарской области

В Самаре под суд отдали генерального директора общества с ограниченной ответственностью, который обвиняется в производстве медицинских изделий без специального разрешения. Фирма собирала медицинские аппараты и поставляла в лечебные центры Москвы.

По версии следствия, с декабря 2015 по мая 2016 года гендиректор организовал производство и сборку двух единиц комплекса лечебно-реабилитационного волнового массажа «БИОМ-ВОЛНА» при отсутствии необходимой лицензии. Позже эта техника была поставлена в один из центров реабилитации города Москвы в рамках государственного контракта на общую сумму более 494 тысяч рублей.

Следствием была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело было передано в суд. Мужчина был признан виновным в преступлении по статье 235.1 УК РФ «Производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения, совершенное в крупном размере», суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.