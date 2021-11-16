В Самаре достроят проблемную долевку на ул. Димитрова, 74а

Дольщики уже несколько лет ждут достройки своего дома / Фото: министерство строительства Самарской области

Решена судьба трех проблемных домов в Самарской области. Дольщики двух объектов получат компенсации, а третий решили достроить. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

- Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о финансировании по 3 проблемным объектам Самарской области. Два из них находятся в Самаре, третий – в Тольятти, - отметили в Минстрое.

Так, денежные компенсации получат дольщики проблемных объектов на улице Братьев Коростелевых в Самаре (застройщик – ООО «Меридиан») и на улице Автостроителей в Тольятти (ООО ИК «Жигули»).

Завершение строительства ждет дом на улице Георгия Димитрова, 74а (секции 1-4). Застройщик – Ассоциация по защите прав и законных интересов участников долевого строительства. Сейчас он находится в стадии банкротства.

По данным Минстроя, на улице Димитрова, 74а также достроят секцию А (ТСЖ «Бегемот»). Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Разрешение на проведение работ планируется получить до конца 2021 года.