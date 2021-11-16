В Самаре разыскивают водителя, который протаранил такси с ребенком внутри

Водитель ВАЗ-32112 бросил машину и скрылся в неизвестном направлении Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- В тот день я взял заказ от семьи – папа, мама и девочка лет 4-5. Они сели в машину, мы поехали по маршруту. На ул.Партизанской я заметил автомобиль, который немного странно ехал. Не могу это объяснить, но я как-то на автомате немного увеличил дистанцию между нами. Вдруг он выезжает на обочину встречной полосы, а оттуда – прямо в меня, - таксист Михаил обратился в «КП-Самара» с просьбой о помощи: виновник аварии с места ДТП скрылся. Правда, не сразу.

После столкновения клиент пошел «разбираться» с водителем «двенадцатой», которая въехала в такси. Но тот заявил, что вовсе не пьян – мол, его просто занесло на дороге.

К месту ДТП приехали медики, ребенка увезли в больницу, чтобы проверить, сильно ли пострадала девочка. Через некоторое время прибыли сотрудники ГИБДД. «Двенадцатая» стояла на месте, вот только водителя внутри уже не было.

В аварии пострадал ребенок, насколько серьезно - пока не ясно Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Административное дело уже возбудили по ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». После того, как будет понятно, насколько сильно пострадала девочка, которая была в салоне в момент ДТП, может появиться еще одно дело.

Сейчас полицейские пытаются установить, кто был за рулем ВАЗ-32112.

Если вы видели момент аварии между «Ладой Грантой» и ВАЗ-32112, которая произошло 13 ноября около 5 часов вечера за пересечением улиц Партизанской и Дзержинского, а также можете помочь стражам порядка иной информацией по этому делу, просим связаться с редакцией «КП-Самара» через наши группы в соцсетях.