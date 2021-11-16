Главу самарского Роспотребнадзора заподозрили в получении взяток

Олега Кручинина задержали 16 ноября в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 16 ноября 2021 года, в Самаре задержали врио главы МРУ Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина. Его подозревают в коррупционном преступлении. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Олег Кручинин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 260 УК РФ), - рассказал народный избранник.

Подробности дела пока не разглашаются. Напомним, Олег Кручинин перебрался в Самарскую область весной 2020 года. То этого он возглавлял управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Мордовии.

Отметим, что задержание Олега Кручинина может быть связано с делом, которое возбудили в отношении начальника структурного подразделения Росприроднадзора по ПФО – ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО». Того подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он вместе с адвокатом незаконно получил от директора коммерческой организации 1,5 млн рублей. Сейчас сотрудники СК и ФСБ по Нижегородской области проводят в ведомстве обыски.