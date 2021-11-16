Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 17:09

В Самаре жители Куйбышевского района пожаловались на утечку холодной воды

В социальных сетях горожане пишут, что им сложно ходить по улице
Алена ПРОВКИНА
Жители просят принять меры и устранить проблему. Фото - Соцсети

Жители просят принять меры и устранить проблему. Фото - Соцсети

Жители Куйбышевского района вновь пожаловались в социальных сетях на утечку воды. По их словам, на улице Оросительной холодная вода мешает добираться детям в школу.

- Происходит подтопление домов, детям трудно ходить в школу, а по утрам очень скользко, - сообщают недовольные самарцы.

Граждане просят принять меры и отмечают, что жалобы так и не доходят до управляющих компаний. Напомним, что, по данным синоптиков, ночью становится холоднее. Столбик термометра опуститься ниже нуля. Ожидается понижение температуры до – 16 С °