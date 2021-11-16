Самара и Тольятти вошли в десятку самых добрых городов России

Что готовы дарить самарцы

Тольятти и Самара в 2021 году вошли в топ-10 самых добрых городов. Такой рейтинг составили аналитики сайта "Авито". Здесь отметили, что в областной столице и Автограде на 27 и 26% соответственно выросло число предложений в рубрике "отдам даром". Наши города замыкают первую десятку. На первом месте среди российских городов Астрахань, в тройке Тюмень и Красноярск. Аналитики сравнивали число подобных предложений в октябре 2020 года и 2021 года.

Чаще всего россияне готовы даром отдать товары в категории для дома и дачи. Также чаще стали дарить растения и товары для ремонта и кухни. Предметы мебели и бытовую технику также стали отдавать чаще на 29% и 18% соответственно.

Бесплатно также отдают домашних питомцев, чаще всего - собак. С кошками все сложнее. Среди личных вещей чаще готовы дарить детские игрушки, часы и украшения.