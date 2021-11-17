В Самарской области 17 ноября 2021 года похолодает до -12 и пойдет снег

Синоптики предупреждают о гололедице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области 17-19 ноября 2021 года. По прогнозу в регионе по ночам температура будет опускаться ниже -10 градусов, а днем будет идти небольшой снег.

В среду, 17 ноября 2021 года, в Самаре будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит +1…-1 градус, а ночью местами похолодает до -12 градусов.

18 ноября синоптики не прогнозируют выпадение осадков, но днем температура снизится до -4 днем и до -7 ночью. В ночь на пятницу пойдет мокрый снег.

19 ноября 2021 года, днем продолжит идти местами небольшой, мокрый снег. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +1…+4 градусов. Синоптики предупреждают об образовании на дорогах гололедицы.