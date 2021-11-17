У жителя Самары конфисковали лом черных металлов за неправильное его использование

Мужчине назначили штраф с конфискацией имущества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы во время проверки обнаружили у жителя Самары дома лом четных металлов. Мужчина нарушил порядок обращения с черметом, поэтому суд постановил конфисковать его имущество.

- Суд признал самарца виновным по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» и назначил ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией металлолома, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении обвиняемого исполнительное производство. Чермет был конфискован и передан в Росимущество для последующего уничтожения.