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Общество17 ноября 2021 4:18

У жителя Самары конфисковали лом черных металлов за неправильное его использование

Мужчина нарушил правила обращения с черметом
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Мужчине назначили штраф с конфискацией имущества

Мужчине назначили штраф с конфискацией имущества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы во время проверки обнаружили у жителя Самары дома лом четных металлов. Мужчина нарушил порядок обращения с черметом, поэтому суд постановил конфисковать его имущество.

- Суд признал самарца виновным по статье 14.26 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» и назначил ему наказание в виде административного штрафа с конфискацией металлолома, - рассказали в ФССП по Самарской области.

Судебный пристав-исполнитель возбудил в отношении обвиняемого исполнительное производство. Чермет был конфискован и передан в Росимущество для последующего уничтожения.