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Происшествия17 ноября 2021 6:35

Несколько авто вылетели в кювет на трассе М-5 между Самарой и Тольятти 17 ноября 2021 года

Один грузовик перевернулся на крышу
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте происшествия работают пожарные, медики и полицейские

На месте происшествия работают пожарные, медики и полицейские

Фото: скриншот с видео

Утром в среду, 17 ноября 2021 года, на трассе М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти произошло массовое ДТП. По предварительным данным, там столкнулись около шести машин: два грузовика и четыре легковушки. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Несколько авто съехали в кювет. Один грузовик перевернулся на крышу. Есть пострадавшие. На месте работают сотрудники МЧС, медики и полицейские, - поделились автомобилисты, которые проезжали мимо места происшествия. Один из них заснял на видео последствия ДТП.

По словам водителей, ехать по дороге очень тяжело, она покрыта льдом. Возможно, именно гололед стал причиной аварии.