В Самаре перед Кировским мостом мусоровоз врезался в стоящую фуру, есть пострадавший

На месте ДТП работали экстренные службы города. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 16 ноября 2021 года на проспекте Кирова перед мостом мусоровоз врезался в стоящую на обочине фуру. В результате аварии пострадал пассажир мусоровоза.

По предварительным данным полиции, мусоровоз «Скания» двигался по проспекту Кирова со стороны моста в город. В пути следования он не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего допустил наезд на стоящий грузовой автомобиль «Ман».

Удар пришелся в пассажирскую сторону «Скании». В результате аварии пострадал 18-летний пассажир мусоровоза. Чтобы деблокировать пострадавшего понадобилась помощь спасателей. Парня госпитализировали в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение.