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Общество17 ноября 2021 7:09

В Самаре с 17 ноября 2021 года начнут отключать воду в офисах компаний-должников

В числе неплательщиков оказались 355 организаций
Анастасия ФИЛАТОВА
Подачу воды отключат даже тем, чей долг не превышает 10 тысяч рублей

Подачу воды отключат даже тем, чей долг не превышает 10 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 ноября 2021 года, в Самаре начнут отключать холодную воду и канализацию в офисах компаний-должников. Речь идет о тех, кто не платит за коммунальные услуги три и более месяца. И хотя их долг не превышает 10 тысяч рублей, им все равно придется ощутить все тяготы.

- Всего таких абонентов 355. В общей сложности они задолжали 876 тысяч рублей. На эти деньги мы могли бы приобрести свыше 150 крышек люков, реагенты для станции водоподготовки и оплатить дни работы дополнительных аварийных бригад, - отмечают в компании «РКС-Самара».

Накануне ресурсники разместили на своем сайте список всех должников из числа юридических лиц. Также там можно увидеть компании, которые «забыли» заплатить за воду более 300 тысяч рублей и фирмы-банкроты.

С сегодняшнего дня коммунальщики начнут отключать офисы этих организаций от воды и водоотведения. Те, кто не погасит долг до 19 ноября, станут «героями» публичной акции, которую готовит «РКС-Самара».