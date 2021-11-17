В Самаре с 17 ноября 2021 года начнут отключать воду в офисах компаний-должников

Подачу воды отключат даже тем, чей долг не превышает 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 ноября 2021 года, в Самаре начнут отключать холодную воду и канализацию в офисах компаний-должников. Речь идет о тех, кто не платит за коммунальные услуги три и более месяца. И хотя их долг не превышает 10 тысяч рублей, им все равно придется ощутить все тяготы.

- Всего таких абонентов 355. В общей сложности они задолжали 876 тысяч рублей. На эти деньги мы могли бы приобрести свыше 150 крышек люков, реагенты для станции водоподготовки и оплатить дни работы дополнительных аварийных бригад, - отмечают в компании «РКС-Самара».

Накануне ресурсники разместили на своем сайте список всех должников из числа юридических лиц. Также там можно увидеть компании, которые «забыли» заплатить за воду более 300 тысяч рублей и фирмы-банкроты.

С сегодняшнего дня коммунальщики начнут отключать офисы этих организаций от воды и водоотведения. Те, кто не погасит долг до 19 ноября, станут «героями» публичной акции, которую готовит «РКС-Самара».