Глава Самары объяснила, почему в городе много бродячих собак

Собак отлавливают, стерилизуют и возвращают в прежнее место обитания Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Самары Елена Лапушкина прокомментировала сообщения о большом количестве бродячих собак. В своем инстаграм-аккаунте она рассказала, как в городе регулируют их численность.

Так, сначала поступает заявка, после этого бездомных собак отлавливают и доставляют в приют. Животных осматривает ветврач, затем их оставляют на 10-дневный карантин. Если во время него не выявят опасных заболеваний, то собак стерилизуют и вакцинируют от бешенства. После этого животное чипируют, и его возвращают на прежнее место обитания.

Елена Лапушкина отметила, что повторно стерилизованных и вакцинированных собак не отлавливают. Именно поэтому может показаться, что в городе много бродячих животных.

- Это работа на перспективу. Она позволяет соблюдать гуманное отношение к животным. В дальнейшем бездомных собак за счет стерилизации станет меньше, - подчеркнула глава Самары.

Напомним, заявку на отлов можно направить в департамент городского хозяйства и экологии по телефонам: 266-54-54, 266-56-17 или оставить ее на сайте. В заявке нужно указать ФИО, телефон и адрес, где находятся бродячие собаки.