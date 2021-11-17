Появились подробности двух ДТП с пятью машинами на трассе М-5 под Самарой

Несколько машин после ДТП вылетели в кювет / Фото: Патруль Тольятти Фото: vk.com

Стали известны подробности массового ДТП на трассе М-5 между Самарой и Тольятти 17 ноября 2021 года. Как выяснилось, это была не одна, а две аварии. В первой столкнулись «Рено Логан» и «Лада Гранта», а во второй – «Нива» и две «Газели». Все случилось около восьми часов утра.

- На 999 км трассы М-5 в районе поселка Прибрежный столкнулись «Рено Логан» и «Лада Гранта». В иномарке пострадала женщина. Ее госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В региональном главке рассказали, как произошли аварии. По предварительным данным полицейских, водитель «Логана» не справился с управлением и врезался в «Гранту», которая стояла на обочине. Водитель «Нивы», увидев ДТП, начал притормаживать. В этот момент в него влетела попутная «Газель», а в нее – еще одна «Газель». После этого все три авто съехали в кювет. Один из грузовиков перевернулся на крышу.

По словам автомобилистов, сегодня на дороге очень скользко. Она вся покрыта льдом. Возможно, именно это стало причиной ДТП.