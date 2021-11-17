Авиакомпания Somon Air запустила рейсы из Самары в Душанбе в ноябре 2021 года

Теперь рейсы из Самары в Таджикистан выполняют две авиакомпании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самолеты станут чаще летать из Самары в столицу Таджикистана — Душанбе. Это направление в ноябре 2021 года начала обслуживать еще одна авиакомпания — Somon Air, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Компания Somon Air — это национальный авиаперевозчик Таджикистана. Она будет выполнять по одному рейсу в неделю — по субботам. Вылет из Самары запланирован на 12:05, а из Душанбе — на 8:00. В аэропорт Курумоч самолет Boeing 737 будет прибывать в 10:30 по местному времени. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Напомним, направление Самара — Душанбе также обслуживает компания «Уральские авиалинии». Она выполняет по три рейса в неделю.