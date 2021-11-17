В Самарской области ревакцинацию от COVID-19 прошли почти 42% привившихся

В Самарской области привили от коронавируса 70,5% взрослого населения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ревакцинацию против коронавируса необходимо пройти 271 тысяче человек. Почти 42% из них уже сделали себе повторную прививку. Об этом во вторник, 16 ноября 2021 года, на пресс-конференции заявил заместитель министра здравоохранения региона Павел Золотарев.

По словам специалиста, в Самарской области намерены привить 80% взрослого населения — 2 031 000 человек. Это необходимо для создания коллективного иммунитета против COVID-19. Сейчас этот показатель составляет 70,5%. Это немного лучше, чем в среднем по стране.

Всего в губернию поступило уже 1 711 583 дозы вакцины. Медучреждения использовали большую их часть — 89%. Это тоже хороший показатель. Ревакцинацию прошли 41,8% привившихся. Отметим, что повторно защиту от коронавируса необходимо ставить по истечении шести месяцев.

Павел Золотарев подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью в Самарской области остается напряженной, но уже заметны некоторые улучшения. За минувшую неделю заболеваемость COVID-19 в амбулаторном звене снизилась на 14,2%, а ОРВИ и пневмонией на 10,5%.