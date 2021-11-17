Суд решит судьбу многоэтажного спорткомплекса на ул. Салтыкова-Щедрина в Самаре

Спорткомплекс возвели во дворе жилых домов / Фото: Наталия Румянцева Фото: Twitter.com

В Самаре продолжают решать судьбу недостроя на улице Салтыкова-Щедрина в Железнодорожном районе. Несколько лет назад здесь начали возводить спортивно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой, но работы так и не были закончены.

Объект находится прямо во дворе жилых домов. Местные жители уже неоднократно жаловались на него и требовали снести. В сентябре 2020 года департамент градостроительства Самары сообщил, что здание планируется демонтировать. Железнодорожный районный суд удовлетворил иск ведомства, но частично.

Ответчики оспорили это решение в Самарском областном суде. Тот назначил проведение экспертизы. Она показала, что здание соответствует пожарным и санитарно-гигиеническим требованиям. Оно имеет некоторые дефекты, но их можно устранить. Объекту не грозит внезапное разрушение. Если можно законсервировать, а затем провести восстановительно-ремонтные работы. Служители Фемиды решили, что снос постройки — это крайняя мера, и отменили решение предыдущей инстанции.

Департамент градостроительства оспорил постановление в Шестом кассационном суде. Тот отменил апелляционное определение и направил дело на новое рассмотрение.