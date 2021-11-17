Мобильный пункт вакцинации продолжает работу в Центральном районе Тольятти

Все желающие смогут сделать прививку бесплатно.

В Тольятти продолжает работу мобильный пункт вакцинации против коронавируса, который запустили в рамках акции «Здоровый ноябрь». Сегодня, 17 ноября, автобус курсирует по Центральному району. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Утром передвижной пункт можно было увидеть в микрорайоне Портовый и во дворе у дома № 9 на бульваре Ленина. Потом он переместился к площадке у ТОС № 19 на улице Октябрьской, 1. Сейчас автобус разместился возле ТОС «На Лесной» по адресу: улица Лесная, 60.

По данным городской администрации, заранее записываться не нужно. Всех желающих встречают волонтеры. 18 ноября привиться смогут жители Автозаводского района.