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Общество17 ноября 2021 13:23

В Самаре в 2022 году цены на проезд за наличный расчет поднимут до 35 рублей

Стоимость билета при оплате картой вырастет до 32 рублей
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Цены на проезд вырастут

Цены на проезд вырастут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали обсуждать грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Первые обсуждения прошли на заседании трехсторонней комиссии, где замглавы города Владимир Василенко напомнил, что тарифы не менялись два года и сейчас эти действия обусловлены необходимостью. Власти озвучили свои предложения: билет за наличный расчет будет стоить 35 рублей, по безналичному расчету – 32 рубля. Стоимость безлимитного проездного составит 1985 рублей.

Карты на разовые поездки для школьников и студентов сделают дороже на 1 рубль, тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников повысится на 40 рублей (до 640 рублей), для студентов - на 50 рублей (до 850 рублей). Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок, повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей - до 330 и 660 рублей.

Повышение стоимости проезда не коснется пенсионеров и обладателей социальных карт. У них останутся все те же 90 поездок за 270 рублей.

Необходимо отметить, что все это касается муниципального транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. Коммерческие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда в своем транспорте.