В Самаре в 2022 году цены на проезд за наличный расчет поднимут до 35 рублей

Цены на проезд вырастут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали обсуждать грядущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Первые обсуждения прошли на заседании трехсторонней комиссии, где замглавы города Владимир Василенко напомнил, что тарифы не менялись два года и сейчас эти действия обусловлены необходимостью. Власти озвучили свои предложения: билет за наличный расчет будет стоить 35 рублей, по безналичному расчету – 32 рубля. Стоимость безлимитного проездного составит 1985 рублей.

Карты на разовые поездки для школьников и студентов сделают дороже на 1 рубль, тогда, соответственно, стоимость проезда составит 16,6 рубля и 17 рублей. Стоимость карт месячного проезда для школьников повысится на 40 рублей (до 640 рублей), для студентов - на 50 рублей (до 850 рублей). Останутся студенческие тарифы на 20 и 40 поездок, повышение составит, соответственно, 20 и 40 рублей - до 330 и 660 рублей.

Повышение стоимости проезда не коснется пенсионеров и обладателей социальных карт. У них останутся все те же 90 поездок за 270 рублей.

Необходимо отметить, что все это касается муниципального транспорта - автобусов, троллейбусов, трамваев и метро. Коммерческие перевозчики самостоятельно устанавливают стоимость проезда в своем транспорте.