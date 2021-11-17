На турбазе в Самарской области неизвестный изнасиловал 19-летнюю девушку

Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 ноября на территории базы отдыха "Тихая Гавань" на улице Бурлацкой в Тольятти произошло ЧП. Примерно в пять часов утра там изнасиловали 19-летнюю девушку. Она заявила о произошедшем правоохранителям.

- Пострадавшая учится в колледже на 2 курсе. Кто надругался над ней - не знает. Запомнила приметы этого человека и то, что его зовут Дмитрий, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Согласно описанию потерпевшей, ее обидчику на вид 23-25 лет, рост около 180 см, плотное телосложение, короткие русые и прямые волосы. Одет он был в кофту серого цвета и синие джинсы.

Сейчас стражи порядка разбираются во всех обстоятельствах случившегося. Подозреваемых пока нет.