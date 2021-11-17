ПСК «Волга» избежала банкротства и планирует построить новые ЖК в Самарской области

Фирма хочет построить коттеджный поселок "Сады Екатерины" и жилой комплекс "Лагуна" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по делу о несостоятельности ООО ПСК «Волга». Застройщику из Сызрани удалось избежать банкротства. Об этом говорится в решении инстанции от 12 ноября 2021 года.

Ранее компания сама обратилась в суд с требованием признать ее банкротом. Представители организации заявили, что им необходимо выплатить кредиторам более 25,7 млн рублей. Таких денег стройфирма на тот момент найти не смогла. В ноябре 2019 года арбитраж возбудил производство по делу, а спустя год ввел в отношении ПСК «Волга» процедуру наблюдения. Временным управляющим назначили Наталью Артемьеву.

В октябре 2021 года она направила в суд ходатайство об утверждении мирового соглашения. На собрании кредиторов удалось договориться о предоставлении ПСК «Волга» отсрочки на 7 месяцев и последующей рассрочки погашения долгов (до 30.04.2023).

По данным временного управляющего, компания владеет 20 единицами спецтехники и недвижимостью. Все это она планирует сдать в аренду, а вырученные деньги направить на уплату задолженностей. Кроме того, организация намерена получить средства и другим путем — она собирается построить коттеджный поселок «Сады Екатерины» в Самарской области и жилой комплекс «Лагуна» в Красноглинском районе Самары.

В первом предусмотрят 980 домов, школу, детский сад, ТЦ, стоянки и парковые зоны. Выручка с него должна составить 6 млрд рублей. Второй проект предполагает строительство 26 трехэтажных кирпичных домов, детсада, фитнес-клуба, магазинов, ресторана, игровых площадок и парковок. Ориентировочная сумма выручки — около 2,5 млрд рублей.

Суд, рассмотрев представленные материалы, прекратил производство по делу о банкротстве ООО ПСК «Волга». Однако это решение в течение месяца может быть обжаловано в арбитражном суде Поволжского округа.