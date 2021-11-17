В Самаре с 24 ноября 2021 года откроют пункт вакцинации в колледже им. Ляпиной

Прививочный пункт открывался в областной библиотеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открыли еще один внебольничный пункт вакцинации. С 24 ноября 2021 года он будет работать в здании медицинского колледжа им. Н.Ляпиной. Колледж находится по адресу ул. Полевая, 80. Ранее министр здравоохранения отмечал, что это один из предлагаемых вариантов: студенты сейчас учатся дистанционно, а помещения пустуют. После того, как был открыт прививочный пункт в областной библиотеке, стало понятно, что такой формат жителями всостребован.

- Пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 20.00, прийти на прививку смогут все жители старше 18 лет с паспортом. Вакцину они получат при отсутствии противопоказаний, - рассказали в министерстве здравоохранения.

Новый прививочный пункт будет работать ежедневно, здесь будут врачи, которые проведут осмотр, спросят о противопоказаниях, измерят давление. Вторую прививку также можно будет сделать именно здесь.

23 ноября на повторную вакцинацию приглашают жителей региона, которые привились в областной библиотеке 2 и 3 ноября 2021 года.