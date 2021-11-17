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Общество17 ноября 2021 15:36

Новые трехсекционные вагоны трамваев планируют купить в Самаре в 2022 году

Заявка на их приобретение направлена в правительство РФ
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
Заявка на покупку нового транспорта направлена в правительство РФ

Заявка на покупку нового транспорта направлена в правительство РФ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в 2022-м году планируют закупить новые трехсекционные трамвайные вагоны. Об этом стало известно в среду, 17 нобяря, во время заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, которое состоялось в городской администрации.

Всего планируется купить 34 новых вагонов. Соответствующая заявка направлена в правительство Российской Федерации.

Ранее трамваи начали оснащать валидаторами, при помощи которых можно оплачивать проезд картами (например, банковскими или транспортными). Сейчас подобные терминалы имеются в трамваях на маршруте №5, в дальнейшем их поставят на трамваях на маршрутах 20 и 22.