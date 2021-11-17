Строительство трамвайного поворота на Ново-Вокзальной и Ставропольской начнут строить в 2022 году

Новый поворот обеспечит трамваям проезд с ул. Ново-Вокзальной на Ставропольскую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Строительство трамвайного поворота на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Ставропольской в Самаре начнут строить в 2022 году. Об этом сообщили в среду, 17 ноября, на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений в городской администрации.

Когда появится новый поворот, трамваи смогут проехать с улицы Ново-Вокзальной на Ставропольскую.

О планах строительства данного поворота говорили еще в 2019 году. В конце 2020 года проект вынесли на публичное обсуждение, он получил одобрение граждан.